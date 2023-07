Alla guida ubriachi, 3 patenti ritirate in Ossola

Fine settimana di controlli stradali da parte dei carabinieri in Ossola. Un 20enne di Villadossola è stato fermato nel capoluogo domese e colto alla guida con un tasso pari a 1,22 g/l.

A Villadossola invece, ad un 51enne di Vogogna è stato riscontrato un tasso di 1,04 g/l.

La sanzione più grave, infine, è stata accertata nei confronti di un 68enne di Toceno che, controllato a Santa Maria Maggiore è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,60 g/l. Per tutti è comunque scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente.