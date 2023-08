Eco de Alma: a Ossola Guitar Festival arriva il flamenco

Si intitola “Eco de Alma” il nuovo appuntamento di Ossola Guitar Festival, in scena mercoledì 2 agosto. Nella meravigliosa cornice del Castello Visconteo di Vogogna, i musicisti Livio Gianola e Flaviano Braga portano in Ossola un concerto esclusivo fatto di virtuosismi e suoni che arrivano direttamente dalla Spagna: il protagonista assoluto della serata è, infatti, il flamenco.

Livio Gianola è il primo e unico chitarrista non spagnolo ad aver composto musiche di flamenco per il famoso e prestigioso Ballet Nacional de España, dando vita ad una collaborazione lunga più di 15 anni con il noto bailaor Antonio Canales. Flaviano Braga è uno dei più importanti fisarmonicisti della scena nazionale e internazionale, e collabora con Gianola dal 1992. Con “Eco de Alma”, i due artisti uniscono le forze per mettere in scena un concerto che racconta una storia in musica: insieme Braga alla fisarmonica e al bandoneon (uno strumento simile alla fisarmonica utilizzato soprattutto nelle orchestre di tango e flamenco), Gianola porta in scena le sue musiche originali, in un concerto con il quale il duo ha già calcato prestigiosi palchi internazionali.