Reddito di cittadinanza: prime richieste di aiuto al Ciss Ossola

Cominciano ad arrivare al Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola le prime richieste di aiuto da parte di alcune persone che si sono viste sospendere il reddito di cittadinanza.

Anche in Ossola, dunque, il Ciss è in prima fila nel fronteggiare, assieme ad altri problemi, anche questa situazione di disagio, nata dalla decisione del Governo di ridurre la platea degli aventi diritto.

Agli uffici del Ciss a Domodossola, però, è tutto tranquillo: nessuna persona ha creato problemi o alzato la voce.

‘’Sì, la situazione, e questo va detto, è tranquilla’’ dice Sonia Manini, che attualmente veste i panni del direttore, in attesa che il Consorzio ne rinomini uno nuovo dopo l'addio di Andrea Lux.

’Ci sono persone che si sono rivolte a noi – spiega - , ma tutte con modalità adeguate, mai con atteggiamenti sopra le righe’’.

Il Ciss è al lavoro per far fonte a queste nuove richieste.

‘’Stiamo lavorando con il Centro per l’impiego e gli altri consorzi – spiega Manini - , valutando se le persone a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza hanno criteri per i quali possono essere prese in carico dal nostro servizio. Una situazione che viene gestita in modo sereno, poiché queste persone rappresentano il loro disagio con dignità e modalità adeguate. Stiamo già mettendo in campo quanto dovuto, per capire chi sono, cosa hanno bisogno e dare loro risposte’’.