Conto alla rovescia per Sentieri e Pensieri: il programma

Grande attesa per l’appuntamento culturale dell’estate di Santa Maria Maggiore: dal 18 al 25 agosto – con un’anteprima il 17 e un’appendice speciale il 26 – va in scena il festival letterario Sentieri e Pensieri, giunto alla sua undicesima edizione. Un appuntamento ormai irrinunciabile per la Val Vigezzo e per tutta l’Ossola, con grandi ospiti e la supervisione, ancora una volta di Bruno Gambarotta.

Nato nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino, Sentieri e Pensieri è organizzato anche quest’anno dal Comune di Santa Maria Maggiore con il patrocinio della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale del Piemonte, e con la collaborazione della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione Paola Angela Ruminelli e dell’Interreg PAES.CH.

Come ogni anno, anche per il 2023 la manifestazione culturale può contare sulla presenza di ospiti illustri che tratteranno i temi più disparati: dalla cultura ai diritti umani, dall’economia alla scienza, spaziando per moltissimi generi letterari rivolti a grandi e piccini. Molti i nomi di spicco presenti a questa nuova edizione di Sentieri e Pensieri: tra gli altri Matteo Bussola, Sandra Bonzi, Andrea Vitali, Carlo Cottarelli, oltre allo stesso Bruno Gambarotta insieme a Gioele Dix. Di seguito il programma completo.

17 agosto: Anteprima con Raimondo Caliari – Perché diciamo così (ore 18.)

18 agosto: Carmen Lasorella – Vera e gli schiavi del terzo millennio (ore 18); Sandra Bonzi – Il mio nome è due di picche (ore 21).

19 agosto: Mirko Zullo e Eleonora Perretta – Momo, Ciuf e il viaggio della vita (ore 10.30); Matteo Bussola – Mezzamela, Un buon posto in cui fermarsi (ore 16.30); Flavio Caroli – Voi siete qui. Discorso sull’arte intorno a noi (ore 18); Chiara Alessi – Cosa c’entra? (ore 21).

20 agosto: Roberto Morgese – Lo strano caso della bambina e dell’anziano che persero la memoria (ore 10.30); Davide Longo – Montagna si scrive stampatello (ore 16.30); Annarita Briganti – Gae Aulenti (ore 18); Oliviero Ponte di Pino – Cultura. Un patrimonio per la democrazia (ore 21).

21 agosto: Andrea Vitali – Genitori cercasi (ore 18); Bruno Gambarotta – Fuori programma, con Gioele Dix (ore 21).

22 agosto: Lia Levi – Tutto quello che non avevo capito, La bambina da oltre il confine (ore 18); Massimo Cirri – Quello che serve (ore 21)

23 agosto: Amalia Ercoli Finzi e Elvina Finzi – Sei un Universo (ore 16.30); Carlo Cottarelli – Chimere (ore 18); Benedetta Tobagi – La Resistenza delle donne (ore 21).

24 agosto: Fausto De Stefani – Lungo i sentieri dell’armonia (ore 18); Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi – La foresta di perle (ore 21).

25 agosto: Nando Dalla Chiesa – La legalità è un sentimento (ore 18); Domenico Iannacone – Che ci faccio qui in scena (ore 21).

26 agosto: Speciale Sentieri e Pensieri Off con Daniele Cassioli – Insegna al cuore a vedere, Il vento contro (ore 21).