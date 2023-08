I prossimi appuntamenti del festival Oxilia

Il periodo dal 5 al 9 agosto sarà il più intenso per la programmazione del festival Oxilia 2023, che toccherà varie location del territorio nelle quattro giornate, con ospiti di grande rilievo.

Sabato 5 agosto 2023 - Ore 21.00

Chiesa monumentale di San Gaudenzio a Baceno

Leçons des Ténèbres Il primo noFurno del Giovedì Santo

Federica Napoletani: soprano Candice Carmalt: sezzosoprano Alessia Travaglini: viola da gamba Gian Luca Rovelli: clavicembalo

Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario Lorenzo Sgarella: prefetto del coro Pietro Mencarelli: direttore

Musiche gregoriane e per soli e basso conMnuo di François Couperin.

Nel 1714, per l’Abbazia di Longchamp, François Couperin compose le “Trois Leçons de Ténèbres pour la nuit du mercredi saint” sul testo delle Lamentazioni di Geremia: due di queste sono per voce sola e basso conMnuo, una, la terza, è a due voci e basso conMnuo. Una parMcolarità della messa in musica delle Lamentazioni è che ogni verseFo in la/no viene preceduto dalla leFera dell’alfabeto con cui inizia il corrispondente verseFo in ebraico. E la lettera ebraica è occasione di melismi, e abbellimenM di ogni genere. La terza Leçons viene unanimemente considerata uno dei vertici assoluti della musica barocca per la straordinaria sontuosità delle ornamentazioni, delle appoggiature, dei vocalizzi e l’arditezza delle dissonanze.

Questo concerto propone l’inserimento delle Leçons de Ténèbres nella cornice per la quale sono state ideate: la liturgia delle ore del I Notturno del MatuMnum del Giovedì Santo, che prevede l’esecuzione in canto gregoriano, affidata alla Schola Gregoriana, di tre salmi preceduM e conclusi dalle proprie anMfone, del versiculum, e dei tre responsoria prolixa a conclusione delle lamentazioni musicate da Couperin, accostando la severità della monodia gregoriana alla ricchezza armonica e melodica della musica del barocco francese. Questa serata si colloca in uno dei maggiori monumen/ del territorio, la chiesa monumentale si S. Gaudenzio a Baceno, che ha già ospitato numerose edizioni di Oxilia FesMval. Una scelta non casuale, poiché il programma della serata si pone in dialogo con le stupende piFure parietali dell’edificio, che contribuiscono a renderlo uno dei più magnifici esempi di architeFura sacra del territorio. L’intento di Oxilia è quello di porre a dialogo musica e teatro con l’arte e i luoghi significaMvi e belli del territorio, e la serata del 5 agosto saprà regalare al pubblico un momento di contemplazione e di bellezza grazie all’interazione del programma musicale con le caraFeris/che della chiesa di San Gaudenzio.

Lunedì 7 Agosto - Ore 21:00 Domodossola - Ai piedi del Torrione nei Giardini del Convento dei PP. Rosminiani al Sacro Monte Calvario

AskaTrio Oltrefron/era

Max Pizio: sax soprano, clarinetto, contrabbasso Claudio Farinone: chitarra Paolo Pasqualin: percussioni e batteria Fausto Beccalossi: fisarmonica (special guest)

Oxilia torna al Sacro Monte Calvario, in parMcolare in una locaMon di grandissima suggesMone e dalla storia millenaria: i giardini del Torrione, dentro le rovine del castello di Mattarella, che in passato hanno ospitato molMssimi evenM del festival.

La serata vedrà protagonista la formazione Askatrio, che nasce dalla commisMone di musicisM dall’approccio creaMvo aperto, dalla solida formazione accademica, ma con un linguaggio cara=erizzato da forme di creatvità spontanea, percorsi improvvisati ed esplorazioni nella geografia del mondo, alla ricerca di nuove ispirazioni.

La musica di AskaTrio non è jazz, non è interamente scriFa e nemmeno totalmente improvvisata e si alimenta anche grazie alla singolarità /mbrica degli strumen/: la multiforme tavolozza delle percussioni, la profondità del clarine=o contrabbasso, della chitarra baritona e della otto corde che si contrappongono alle lame sonore del sax soprano. La scelta dei brani e degli autori, mescolati a composizioni proprie, consente sempre margini di libertà, d’invenzione estemporanea, di variazione, di divagazione pura.

Tra gli autori eseguiti: Ralph Towner, Egberto Gismon, Pat Metheny, Charlie Haden, oltre alla rielaborazione di musiche tradizionali provenienti da diversi luoghi del mondo.

La serata promette di essere un momento memorabile e di grandissimo impaFo grazie a questa strepitosa formazione e alla partcolarità di una location tutta da scoprire, aperta eccezionalmente in orario serale per la programmazione di Oxilia.

Martedì 8 Agosto - Ore 21:00 Domodossola - Sala Bozzeh al Sacro Monte Calvario

Cinquant’anni di musica insieme 50° anniversario del duo Bracchi-Magliocca

Giuseppe Magliocca: clarinetto Ada Bracchi: pianoforte

Musiche per clarinetto e pianoforte per un sodalizio d’oro

Il concerto dell’8 agosto vedrà protagonisti della serata due grandi amici di Oxilia Festival con un appuntamento tradizionale: il concerto per clarineFo e pianoforte, che nel 2023 sarà l’occasione per celebrare i cinquant’anni del duo Bracchi- Magliocca. Il duo da molt anni si esibisce in questo concerto presso il Sacro Monte Calvario, entrato dal 2018 nella programmazione di Oxilia.

Bracchi e Magliocca formano dal 1973 un duo molto affiatato, facendosi apprezzare nelle migliori sale da concerto (Rai, Radio VaMcana e network privato), con repertori impegnaMvi, riscuotendo sempre lusinghieri consensi di pubblico e di critica.

Come commenta il critico musicale Albino Taggeo: “Il prestgio e la fama che godono Ada Bracchi e Giuseppe Magliocca travalicano i confini nazionali per estendersi in Europa. Le sonorità, ora vellutate, ora taglienM, del clarinetto di Giuseppe Magliocca penetrano nell’animo di chi ascolta creando un’emozione ogni volta diversa e struggente; il suo Mmbro è delicato e poeMco ed evoca acquarelli legati a squarci tipicamente romantici; il suo virtuosismo, mai gelido o di maniera, si avventura attraverso percorsi che destano ammirazione ed entusiasmo... Il pianismo di Ada Bracchi è tra i più efficaci e significativi nella vita musicale italiana dei nostri giorni. Gesto nobile e fraseggio elegante cosMtuiscono delle peculiarità costanti nell’approccio interpretativo dell’artista romana.

È in grado di dominare sapientemente un repertorio vastssimo che partendo dal Barocco giunge fino al Novecento... La perfetta simbiosi creata dai due eccellenti interpreti non poteva che tradursi in una lettura del tutto innovativa ed originale delle par/ture eseguite: ricerca analitica, gusto raffinato e perfetta intesa elevata sono elementi pregiati che scaturiscono dalla brillante musicalità di Giuseppe Magliocca e Ada Bracchi”.

Una serata da non perdere, che ogni anno registra un grande successo e che sarà l’occasione per celebrare il duo Bracchi - Magliocca con una serata di amicizia e condivisione aFraverso la musica.

Mercoledì 9 Agosto - ore 21:00 Varzo – Sala ex cineteatro Alveare

Nives

di: Sacha Naspini con: Graziano Piazza e Sara Donzelli

Con questa serata Oxilia porta sul territorio il testo di un autore tradotto in tutto il mondo e tra i più apprezzati del momento a livello internazionale. Insieme a questo testo in Ossola giunge Graziano Piazza, vincitore del Premio Flaiano alla migliore interpretazione maschile 2023. Una serata che si colloca in uno dei luoghi teatrali storici del territorio, l’ex cineteatro Alveare di Varzo, tornato a nuova vita dopo la recente ristru=urazione grazie al volere del Comune di Varzo.

Scrittore grossetano ormai tradotto in tutto il mondo, Sacha Naspini immerge i suoi romanzi in una cultura contadina stralunata e feroce. Nives è un romanzo che cattura, sorprende e non ti lascia dall’inizio alla fine; è la storia di una donna, rimasta sola nella sua tenuta dopo la morte improvvisa del marito. Unica compagnia una gallina zoppa, che si incanta davanti alla reclame del Dash in Tv. Nives è costretta a chiamare Loriano Bottai, il veterinario del paese, suo anico amante.

Inizia una telefonata fiume – una telefonata lunga una vita – che è l’episodio centrale del romanzo, e lo spunto di partenza dell’azione teatrale di due grandi interprete, Sara Donzelli e Graziano Piazza. Dall’emergenza di una chioccia imbambolata lo scambio tra Nives e Loriano devia presto altrove. Tra riletture di fatti lontani nel tempo e vecchi rancori si scoprono gli abissi di amori perduti, occasioni mancate, svelamenti difficili da digerire in tarda età. Finché risuonerà feroce una domanda: come è scoprire di aver vissuto all’oscuro di sé?

La serata vedrà uno svolgimento particolare con l’inserimento di linguaggi e strumen/ delle nuove tecnologie, poiché il pubblico ascolterà tutto l’audio dello spettacolo in cuffia, che sarà distribuita a inizio serata. Grazie al testo di Naspini e all’interpretazione di Piazza e Donzelli questa serata sarà un momento di grande forza, pienamente inserito nella contemporaneità dei linguaggi teatrali, drammaturgici e tecnologici secondo gli standard più aFuali, con i quali Oxilia vuole dialogare portando sul territorio prodoh culturali di alto valore in tutta la programmazione.

