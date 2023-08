Finita la preparazione della Pro Vercelli in Vigezzo

Finita la preparazione in Vigezzo per la Pro Vercelli. La formazione di Andrea Dossena ha chiuso la parentesi vigezzina con una ‘sgambata’ contro una rappresentativa ossolana: un test che si è concluso con una goleada: 8-0. Sono andati in gol Mattia Rutigliano, Francesco Contaldo, Gianmario Comi, Alessio Nepi (2 reti), Joshua Da Pra, Matteo Maggio su calcio di rigore e Massimo Forte.

La Pro era in preparazione a Druogno, in vista dell’inizio del campionato di serie C. Una volta tornati al “Piola”, i giocatori della Pro riprenderanno subito gli allenamenti in vista delle due prossime amichevoli di categoria, entrambe previste al “Piola”. La prima, con l’Albinoleffe, si svolgerà mercoledì 9 agosto alle 17,30; la seconda domenica 13 agosto alle 17,30, con la Juventus Next Gen.