Alluvione 1978: 45 anni dopo, il ricordo di quell'evento che ha cambiato la storia della Valle dei Pittori FOTO

7 agosto 1978, una data che i vigezzini non dimenticheranno mai. Il 7 agosto di 45 anni fa la Valle Vigezzo si ritrovò a vivere uno dei momenti più drammatici della sua storia. Poche ore di pioggia, poi, la catastrofe. Impetuose cascate di acqua, assieme a detriti e fango, travolsero tutto ciò che incontravano sul loro cammino: ponti, argini, case. Anche la Ferrovia Vigezzina ebbe danni incalcolabili. Quattordici i morti, oltre a numerosi feriti e dispersi. Anche le montagne, che ancora oggi riportano i segni di quel terribile evento, non erano più le stesse.

“La stagione turistica in Vigezzo era al suo apice, decine di migliaia di persone popolavano i paesi della valle. L'apocalisse vera e propria durò un paio d'ore, anche se la pioggia cadeva già dalla domenica. Il cielo non aveva mai scaricato tanta rabbia, era impossibile uscire di casa, non c'era ombrello che resistesse a quella violenza”, scrive Benito Mazzi nel libro “L'alluvione del 1978 in Valle Vigezzo”.

Immediatamente si mise in moto la macchina della soliderità e pian piano le ferite della montagna si rimarginarono e si ricostruirono ponti e infrastrutture. Una ferita ancora aperta, quella dell'alluvione del '78, che i vigezzini e i tanti villeggianti che soggiornavano in quel periodo nella valle dei pittori non hanno dimenticato.