A San Bartolomeo niente falò e gara di pesca in trasferta

Sarà sicuramente una bella festa patronale e l'impegno profuso dalla Pro Loco in questi anni lo conferma. Tutto è pronto dunque per San Bartolomeo che si terrà a Villa dal 24 al 28 agosto.

Ma quest'anno la patronale rischia di essere meno 'sentita' dai villadossolesi doc che hanno spesso abbinato la festa ad alcuni momenti storico-tradizionali immancabili.

Infatti, San Bartolomeo è sempre stato sinonimo di falò e gara di pesca, entrambi con scenario nell'Ovesca.

I primi sono un simbolo sin dalla notte dei tempi; la seconda una tradizione a partire dagli Anni Sessanta e Settanta quando ancora era viva l'Avpmo, l'associazone volontari pesca montanari ossolani.

Ma quest’anno, i falò nell’Ovesca non ci saranno. La 'colpa' sarebbe della fitta vegetazione che c’è sulle sponde del torrente, vegetazione ricresciuta in fretta dopo la pulizia di 5 anni fa, operazione più volte positivamente evidenziata.

Il motivo è certamente valido e serve a garantire sicurezza, ma forse si poteva ovviare con una pulizia preventiva in alcuni tratti del torrente.

Così la tradizione può attendere e l’attrazione che portava molta gente sulla rive dell’Ovesca sabato sera non ci sarà. La Pro Loco fa sapere dalla sua pagina Facebook che i falò saranno sostituiti dai fuochi artificiali. Una soluzione per non lasciare senza attrazione la serata anche se non sarà la stessa cosa a livello storico, visto che raramente nel corso degli anni Villadossola è rimasta senza falò.

Ma l'Ovesca non sarà privata solo dei falò. La gara di pesca, per il primo anno, cambierà sede: si svolgerà al Laghetto dei sogni, fuori città. Perché? Qui c'è di mezzo la decisione del Tribunale amministrativo regionale che ha 'congelato' le semine di trote mediterranee, su pressing e ricorsi di alcune associazioni ambientalsiste, che sostengono non sia un pesce autoctono da immettere nei corsi d'acqua della nostra provincia. L'impossibilità di seminare trote da anni e anni seminate anche nell'Ovesca ha impedito lo svolgimento della gara di pesca. Che traslocherà altrove......privando San Bartolomeo di un'altra tradizione!