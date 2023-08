Protocollo di intesa per l'alienazione dell'ex albergo Cervandone

Il Comune di Baceno ha approvato il protocollo di intesa con l’ente Aree Protette dell’Ossola per la gestione della procedura di alienazione del complesso immobiliare ‘’Cervandone’’, il grande e ormai in disuso albergo che sorge all’ingresso dell’alpe Devero. Una decisione nata dopo che il comune di Baceno, ha cercato, nel corso degli anni, di arrivare a trovare finanziamenti per il recupero dell’immobile. Un’azione che purtroppo non ha mai dato esito positivo.

Per l'ex albergo, che è sottoposto a vincoli ambientali, non sussistono però problemi particolari poiché il Ministero dei Beni Culturali, attraverso la Soprintendenza, ha accertato che ‘’non presenta caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell’interesse culturale’’. Il professionista al quale il Comune si è rivolto ha steso una valutazione dell’edificio stabilendo che il valore del complesso immobiliare - ex Albergo Cervandone, i terreni contigui e il prato antistante – si aggiri attorno agli 830 mila euro.