Scambio culturale 'Erasmus +' per i giovani di tre Paesi

Scambio culturale Erasmus+ tra giovani da 3 paesi europei; attivato nell’ambito del progetto “Live Outdoot Outdoor Inclusion”.

37 giovani e accompagnatori da Italia, Spagna, Turchia si sono incontrati a Crodo per vivere insieme 7 giorni di confronto culturale in lingua inglese. Il progetto a titolarità di Vedogiovane è promosso in rete con Eurodesk Provincia del Vco, Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico, comuni Fondo Giovani Provincia del Vco e comuni di Baceno e Crodo.

Lo scambio è stato ospitato presso il Convitto messo a disposizione dall'Istituto Agrario Fobelli di Crodo. Durante lo scambio i giovani dai tre paesi si sono uniti per esplorare insieme barriere e ponti sui temi della disabilità e dell'accessibilità che uniscono culture e ragazzi, in un'intensa esperienza di crescita e di consapevolezza. Il programma ha incluso attività esperienziali sul tema delle barriere ed attività di educazione emozionale.

I giovani Erasmus+ vi aspettano alle ore 16.30 presso l'area campeggio dell'Alpe Devero, per raccontarvi il loro sogno di un'Europa inclusiva. Nella giornata i ragazzi potranno sperimentare percorsi accessibili utilizzando le joelette grazie alla collaborazione del Gruppo Joëlette della Scuola di Escursionismo Est Monte Rosa. Verrà sperimentato il percorso del progetto “Devero per tutti”, attivato dal Comune di Baceno, insieme ai partner Aree protette dell’Ossola e GSH Sempione 82 A.S.D., con il supporto di Fondazione Comunitaria del VCO e quello del Rotary club Pallanza-Stresa.

Programma conferenza stampa evento finale:

ore 16.30 al campeggio Alpe Devero

- Saluti iniziali

- testimonianze dai giovani rappresentanti del gruppo internazionale

- performance musicale a cura dei giovani Erasmus+

- conclusioni & saluti finali