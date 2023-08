Corsi di lingua e cultura presso la Società di Mutuo Soccorso di Domodossola

Gli incontri propedeutici con gli insegnanti Thomas Richter e Rémy Fankhauser si terranno presso il Salone storico della Sede sociale in Via Teatro n. 1, sabato 2 settembre alle ore 18,00 per il tedesco e francese, ed alle ore 19,00 per l'inglese e spagnolo. Gli incontri verranno ripetuti anche lunedì 4 settembre alle ore 20,00 per il tedesco e francese, ed alle 21,00 per l'inglese e spagnolo.