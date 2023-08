Benzina a 2,7 in autostrada. In Ossola e oltre confine resta sotto i 2 euro

‘’La Guardia di finanza dovrà intervenire sul caso della benzina venduta a 2,722 euro sull'autostrada A8 Varese-Milano’’. Lo afferma Assoutenti, che presenterà una segnalazione alle Fiamme gialle sul listino record praticato dal distributore.

"Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico. - spiega il presidente Furio Truzzi - Per un pieno ad un'auto media, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso. Il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale" .

La situazione è certo meno grave sulla superstrada dellOssola dove per fortuna i carburanti non sono saliti oltre i 2 euro. Dalla Guardia di finanza non si hanno notizie di verifiche che possano aver toccato i distributori di carburanti.

Le app di riferimento raccontano che il giorno di Ferragosto i costi della ‘verde’ in Ossola andavano da 1,89 uro a 1,99; il diesel da 1,79 euro 1,96 euro.

A Gondo, oltre frontiera, lo stesso giorno nei tre distributori di confine la benzina 95 ottani costava 1,84 franchi, la 98 ottanti 1,94 franchi, il diesel tech 1,89. In pratica lo stesso costo in euro visto il cambio di 1 franco-1 euro.

Intanto la stessa Assoutenti ha calcolato che nell'esodo e nel controesodo estico, lo Stato tra Iva e accise sui carburanti incasserà 2,27 miliardi di euro.