Oltre 24 gradi sul ghiacciaio del Belvedere

‘’In questi giorni a 1950 metri di altitudine sul ghiacciaio del Belvedere abbiamo registrato la seconda temperatura più alta d’agosto con 24,9 gradi centigradi in dieci anni di monitoraggio col progetto ‘Ghiaccio vivo’’. Scrive Meteo Live Vco che riporta come l’altra volta che la temperatura ha superato i 24 gradi era stato il 1° agosto 2020.

Il sito evidenzia anche i distacchi di rocce e ghiaccio che stanno avvenendo in queste settimane. ‘’L’attività sulla parete est del Rosa è notevolmente aumentata – si legge - : crollo di ghiaccio e roccia si susseguono anche da quote elevate, oltre i 4 mila metri. L’attività maggiore è dal costone sotto la punta Gnifetti. Tanti crolli così erano avvenuti nel 2019. E’ evidente come l’aumento di queste attività siano strettamente collegate al caldo eccessivo’’.