Escursionista cade alla Ferrata Walser Fall a Croveo, salvato dai vigili del fuoco

Questo pomeriggio, un quarantesettenne residente a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, è stato recuperato dai vigili del fuoco nel comune di Baceno. L'uomo stava percorrendo con un amico la ferrata Walser Fall a Croveo, quando è improvvisamente caduto sulla via, attivando il dissipatore che aveva in dotazione.

Illeso, ma non in grado di proseguire in sicurezza, ha chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Baceno e una squadra del distaccamento permanente di Domodossola hanno prestato assistenza all'elicottero Drago 66 del reparto volo di Torino, che ha recuperato l'uomo e lo ha portato in una zona sicura. Ha collaborato al soccorso anche il personale del soccorso alpino civile della stazione di Baceno.