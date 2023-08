Ultimo giorno di festa a San Bartolomeo: il programma

Siamo giunti all’ultimo giorno della festa patronale di San Bartolomeo di Villadossola, che si conclude nel giorno del Santo Patrono con la tradizionale solenne processione e l’ultimo appuntamento musicale in Piazza Repubblica.

Il programma della giornata di lunedì 28 agosto inizia alle ore 12, con l’apertura dell’area ristoro per il tradizionale “Pranzo Insieme” in programma per le 12.30. per la cena, invece, è previsto un “Menù a Sorpresa” a partire dalle 19.

Nella serata di lunedì, per celebrare San Bartolomeo, la solenne processione con la statua del Santo Patrono dalla chiesa di San Bartolomeo alla chiesa di Cristo Risorto, passando per Piazza Repubblica. L’inizio della processione è fissato per le ore 20.15 dalla chiesa di San Bartolomeo.

Per chiudere l’edizione 2023 della festa patronale di Villadossola spazio ancora una volta alla musica e al divertimento. A partire dalle 22 arriva “Explosion – Il primo Energy Disco Show italiano”.