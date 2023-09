Continuano i lavori in Villa Renzi a Crevoladossola

In attesa dell'uscita dei bandi per ottenere ulteriori fondi economici necessari al completamento, è stato fatto il punto della situazione sui lavori di Villa Renzi.

E' quasi terminato il lavoro sul recupero degli affreschi e il rinforzo strutturale dei primi due piani.

In preparazione il recupero degli infissi e la sostituzione, dove necessario. In avanzamento anche la parte impiantistica, compreso l'ascensore. In fase di ultimazione la progettazione definitiva per il recupero finale degli ultimi due piani.

“Non vediamo l'ora – scrive il sindaco Giorgio Ferroni - che questo patrimonio sia aperto e restituito a tutta la comunità del Comune di Crevoladossola attraverso la destinazione a sede municipale, unica oggettivamente possibile. Una villa storica aperta a tutti i crevolesi.”