Lucio Pizzi si è sposato. Matrimonio in municipio per il primo cittadino FOTO

Lui a Palazzo di Città trascorre gran parte delle sue giornate, ma quella di oggi ha un gusto speciale e di certo non la dimenticherà. Lucio Pizzi ha detto si alla sua compagna, Rosalba Racco. Un matrimonio celebrato dal suo amico e vice sindaco Franco Falciola, che indossata la fascia tricolore, ha officiato la cerimonia per i due neo sposi.

La sala storica di Palazzo di Città ha accolto i parenti stretti della coppia che hanno occupato i posti che solitamente sono occupati dai consiglieri comunali. Un'emozione per il primo cittadino che ha fortemente voluto che il matrimonio si celebrasse in quell'aula dal forte richiamo storico della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Il padre del primo cittadino fu infatti uno storico comandante partigiano. Dopo il giuramento d'amore eterno (il terzo per Pizzi in quella sala....nei primi due ha giurato amore alla sua città, nei due mandati da sindaco) la coppia ha ricevuto anche la visita di don Vincenzo, che nonostante la cerimonia civile, ha voluto omaggiare Lucio e Rosy, con la benedizione delle fedi.

Agli sposi giungano gli auguri di tutta la nostra redazione.