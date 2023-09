Premosello, nuove critiche di Monti alla maggioranza: “Lacune nelle comunicazioni alla cittadinanza”

La minoranza di Premosello torna sulla questione della manutenzione delle aree verdi. Ieri, lunedì 4 settembre, il capogruppo Andrea Monti ha presentato una richiesta finalizzata a sollecitare un riscontro alla interrogazione con richiesta di risposta scritta inoltrata ilo scorso 19 luglio e riferita allo stato di manutenzione delle aree verdi, strade e inerente altri aspetti collegati alla manutenzione.

“Non comprendiamo i motivi di questo ritardo (apparentemente ingiustificato) e registriamo che su molte criticità segnalate non si è intervenuto, inoltre lo stato delle manutenzioni risulta ancora insoddisfacente” sottolinea Monti.

“Oltre al sollecito abbiamo richiesto di informare in maniera adeguata le molte famiglie che si stanno preparando ad affrontare il nuovo anno scolastico in merito alle modalità operative con cui verranno erogati i servizi a carico del Comune (trasporto scolastico con relativi orari e modalità pagamento servizio, servizio mensa e relativa modalità di distribuzione dei buoni pasto ed ogni altra informazione utile) il tutto al fine di iniziare serenamente il nuovo anno scolastico ed a favore, in particolare, dei nuovi ingressi” spiega Monti.

“Purtroppo la scarsa informazione in merito alle varie questioni che riguardano, anche, la vita quotidiana dei nostri concittadini è una ulteriore lacuna che va, a nostro avviso, assolutamente colmata” conclude il capogruppo di minoranza.