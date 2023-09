Nuovo innovativo pick up per la Croce Rossa domese grazie al dono del Lions FOTO E VIDEO

Questa mattina in Largo Madonna della Neve si è svolta la cerimonia di consegna del Service del Lions Club Domodossola al Comitato di Domodossola della Croce Rossa.

Si tratta di un pick up Toyota modello Hilux, allestito con un sofisticato sistema di telecomunicazioni, in grado, non solo, di operare in scenari emergenziali, ma di coadiuvare il lavoro dei vari soggetti, presenti sul territorio e preposti a fronteggiare le criticità.

Da ordinario fuoristrada destinato al trasporto di materiali e tecnici, il veicolo può trasformarsi in ponte per le telecomunicazioni grazie ad un sistema di connessione satellitare che garantisce la copertura anche nelle zone più impervie.

La struttura “modulare” delle apparecchiature ne permette, inoltre, la eli-trasportabilità dove manchino collegamenti stradali; mentre un avanzato sistema di alimentazione consente alla strumentazione un’autonomia operativa di 10/15giorni.

L’idea di questo service, come spiegato dai past president del Lions di Domodossola Massimiliano Garino e Andrea Laurini, risale al periodo della pandemia da covid 19. Per la sua complessità ha richiesto un impegno pluriennale dal parte del Lions Club.

“Per ora il mezzo è dotato di due moduli. Il primo è stato predisposto per il settore delle telecomunicazioni. Il secondo invece – ha spiegato Matteo Succi, referente regionale per le telecomunicazioni della Croce Rossa - è per utilizzo ordinario per le attività del gruppo telecomunicazioni, ad esempio attività di installazione, manutenzione delle reti radio e ospita le apparecchiature tecniche di sicurezza, attrezzature, imbragature”.

Il Lions ha pensato di donarlo alla Croce Rossa essendo un ente che annovera una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni e dispone di una sezione dedicata e specializzata in questo campo.

“Si tratta di un veicolo unico nel suo genere – ha detto il past president Massimiliano Garino - primo sicuramente in Italia in grado di garantire al modulo telecomunicazioni, copertura radio, reti dati, Internet e Whatsapp in aree ove queste venissero a mancare in caso di calamità, oppure in zone impervie dove è impossibile connettersi. Ma la vera innovazione consiste nel suo sistema di alimentazione, infatti oltre che da normali fonti energetiche della rete o da eventuali pannelli fotovoltaici, questo modulo può essere alimentato da un’innovativa pila combustibile con tecnologia all'idrogeno” .

Un mezzo che servirà non solo nelle emergenze ma anche in occasioni di eventi sportivi, come ad esempio le gare di Ultra trail per le quali una copertura radio risulta importante sul fronte della sicurezza.

Il veicolo che viene donato alla sezione di Domodossola della Cri ma di fatto potrà intervenire su tutto il territorio nazionale quando necessario.

Toyota Italia ha riservato al Lions un grosso sconto sull’acquisto vista la finalità benefica. Il veicolo è stato allestito dalla ditta Kofler di Bolzano specializzata nella realizzazione su misura di mezzi del genere. Sono stati coinvolti numerosi comuni ossolani a fare da trait d’union il sindaco di Varzo Bruno Stefanetti che fa parte del Lions si è impegnato nel riunire i sindaci perché condividessero l’idea del Club .

Sono stati ben 25 i Comuni che hanno aderito, alla raccolta che ha superato i 100mila euro. Nel sevice sono stati coinvolti diversi imprenditori il modulo montato sul pick up è stato interamente donato da Mac Impianti di Massimiliano Garino.

“Sappiamo che durante disastri come alluvioni e terremoti c’è il forte rischio che le linee siano interrotte - ha detto l’attuale presidente del Lions di Domodossola Federico Cavalli - questo è un sistema che permette di trasmettere informazioni alle forze dell’ordine e alle squadre impegnate nel fronteggiare la calamità possano comunicare tra loro correttamente”.

“E’ un dono incredibile che abbiamo ricevuto dal Lions – ha detto la presidente del Comitato di Domodossola della Croce Rossa Giulia Margaroli – sono sempre presenti in qualsiasi iniziativa mettiamo in campo. Il mezzo sarà in particolare destinato all’area 3 di Protezione civile”. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Domodossola con numerosi colleghi ossolani, esponenti dei Lions, operatori del soccorso, imprenditori il mezzo è stato benedetto dal parroco don Vincenzo Barone.