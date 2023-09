Donazione di E.On alla parrocchia domese

E.ON rinnova il suo supporto al territorio e alle comunità locali attraverso iniziative di sostenibilità sociale e ambientale, scegliendo di sostenere il progetto della parrocchia di Domodossola per supportare le famiglie in difficoltà. Infatti, anche grazie alla donazione dell’azienda, la casa parrocchiale di Domodossola verrà ristrutturata e suddivisa in 6 appartamenti che ospiteranno le famiglie che si trovano in momenti di difficoltà. Una volta completati i lavori, la Parrocchia offrirà loro alloggio per il periodo necessario, supportando gli ospiti nella ricerca di un lavoro per renderli nuovamente autonomi.

E.ON ha scelto di fare una donazione da 6mila euro che aiuterà le famiglie e la parrocchia a far fronte alle spese per l’energia elettrica.

La donazione rientra nell’impegno di E.ON per promuovere l’accoglienza e la solidarietà verso le fasce di popolazione più fragili, già testimoniato negli ultimi anni dalle donazioni per sostenere il Progetto Emporio dei Legami di Verbania e la Caritas di Domodossola.