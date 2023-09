Trontano, Boletus Night: arriva la dj Greta Tedeschi

Ad aprire la 37esima Sagra del Fungo ci sarà questa sera la Boletus Night, come da tradizione la serata giovani il venerdì sera per aprire la festa.

Si inizia alle 20.00 con Fizzy che scalderà la pista portando musica funk, indie e hiphop. Si continua con Oril che dalle 22.00 farà ballare il pubblico con House e commerciale.

Da qui il momento tanto atteso, a mezzanotte sarà il momento di Greta Tedeschi, considerata secondo Djanemag una delle top 100 dj donne al mondo.

Classe 94', Greta, di origini Torinesi a 18 anni inizia il suo primo tour italiano come Dj Guest sponsorizzata da FCA per il lancio della 500 Abart.

Successivamente sarà ospite di alcuni club importanti sia italiani che stranieri come ad esempio Numa Club Bologna, The Beach Torino, Zelo’s Montecarlo, Wkn Lugano, Colossos Lloret de mar, OperA’ Riccione, Cafè del Mar Malta, Florida Disco Ghedi, Reuse Palermo, Lanificio di Ragusa, La Giara di Taormina e anche in numerosi festival, appassionandosi sempre più alla produzione della musica electro – house e dance.

A giugno del 2018 debutta con il suo primo disco electro-house “Weird”, etichetta Netsworkrecords e nel mese di agosto viene chiamata ad esibirsi in Asia, iniziando dal Vietnam dove ha suonato in alcuni dei migliori club di Ho Chi Minh City, per citarne alcuni l’Air360 SkyBar e il PocPoc Beer Garden Club. Il 21 settembre dello stesso anno esce il suo secondo singolo, “For a Ride” con l’etichetta spagnola Blanco Y Negro.

Dalle 1.30 invece per chiudere ci sarà il dj Vigezzino Charleston Code che farà ballare i ragazzi a colpi di Edm e dubstep.