La comunità villadossolese accoglie don Lorenzo: “Raccolgo la grande eredità di don Alberto"

Don Lorenzo Armano, 42 anni di Alagna Valsesia, oggi entra ufficialmente a far parte della parrocchia di Villadossola, raccogliendo l'eredità di don Alberto Andrini. Il neo sacerdote sarà accolto nella messa delle 18 in Cristo Risorto e seguirà un rinfresco in oratorio.

Don Lorenzo, attraverso il bollettino parrocchiale che verrà distribuito durante le messe stasera e domani, si presenta e saluta i Villadossolesi.

“Nella mia vita ho fatto di tutto e oggi, da quasi 100 giorni sono un prete. Devo ancora abituarmi ad essere chiamato “don” -scrive - dalle persone che incontro. Nella vita mi hanno chiamato “dottore” quando mi sono laureato, “prof” quando ho fatto l’insegnante, “guida” quando ho accompagnato la gente in montagna, “amico” e “fratello” dalle persone a cui voglio bene e “coach” quando ho allenato per anni la pallavolo… ma oggi a voi mi presento come il vostro sacerdote. Un ruolo che devo scoprire e a cui devo dare senso”.

Dopo le presentazioni don Lorenzo chiede aiuto per essere guidato nella sua missione nella comunità di Villadossola.



“Vi chiedo fin da ora di darmi del “tu” e di avere molta pazienza per il compito che mi è richiesto, raccolgo una grande e bella eredità da don Alberto e spero di poter essere presto considerato da voi come uno di casa. Nella mia vita – prosegue don Lorenzo - ho scoperto che il Signore aveva un progetto molto intrigante, faticoso, ma gioioso per me e quando gli ho detto di “sì” la mia vita è diventata ancora più bella.Spero di poter camminare con voi e di darvi tutto il meglio che ho da offrire e che Gesù mi spingerà a condividere con tutti e ciascuno delle nostre belle comunità di Villadossola. Vi abbraccio fin da ora e vi invito a guidarmi in questo cammino dove al centro ci sarà sempre Cristo risorto. Con gioia e al vostro servizio”.