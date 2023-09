Patrocinio e contributi del comune di Domodossola per iniziative locali

Il Comune di Domodossola può aderire a iniziative proposte da soggetti terzi, concedendo il patrocinio e/o contributi e altre utilità al fine di promuovere iniziative e manifestazioni nei settori culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell'economia locale.

Requisiti di partecipazione: possono presentare domanda i soggetti pubblici e privati (Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni, Federazioni sportive del CONI, Società sportive ed altri organismi associativi, riconosciuti e non riconosciuti, non aventi scopo di lucro). Iniziative ammissibili: sono ammissibili le iniziative/manifestazioni da realizzarsi nel Comune di Domodossola aventi le seguenti caratteristiche:

a) siano rilevanti nello specifico contesto comunale,

b) siano effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle singole materie, c) perseguano interessi pu'. ,olici in relazione alle tematiche ritenute più significative,- d) abbiano carattere innovativo e originale e qualità progettuale,

e) siano realizzate senza fine di lucro, ovvero gli eventuali introiti siano riutilizzati per attività sociali e/o culturali e/o educative preventivamente specificate.

Non sono ammissibili richieste di contributo annuale, finalizzate al generico finanziamento di scopi e fina-lità istituzionali o all'ordinaria attività di Associazioni ed Enti.

La misura del contributo è stabilita dalla Giunta Comunale:

a) sulla base dell'ampiezza e dell'articolazione del progetto o programma dell'evento, b) ella sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato

c) della sua ,ilevanza per ambito di interesse locale, provinciale, regionale, na2ionale, internazionale,

d) in proporzione alla coerenza con i programmi dell'Amministrazione,

e) sulla base delle risorse comuna!i disponibili.

Presentazione delle domande: le richieste devono essere inoltrate àl Protocollo del Comune di Domo-dossola, in Piazza Repubblica dell'Ossola, 1, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, entro le ore 12.00 del:

•15/10/2023 per le richieste di contributo per iniziative che si svolgano o abbiano inizio nel periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024,

•15/03/2024 per le richieste di contributo per iniziative che si svolgano o abbiano inizio nel periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024, Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione. Si informa che l'Amministrazione sta valutando l'adozione di un nuovo Regolamento di concessione contributi, pertanto, nel caso ciò avvenga, i criteri e le modalità potranno subire variazioni, che verranno comunque tempestivamente comunicate a chi ha già presentato la domanda.

Moduli e copia del Regolamento criteri e modalità per fa concessione da parte del comune di contributi, patrocini e altri vantaggi economici (art. 12 L. 241/1990), a cui si rimanda per la completa informazione, sono di-sponibili sul sito Internet www.comune.domodossola.vb.it, presso l'URP sito in Piazza Repubblica dell'Ossola 1, e presso gli Uffici dell'Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio Assistenziali, Ufficio Istruzione: Piazza Repubblica dell'Ossola 1, tel. 0324-492313.

Informazioni: Uffici URP o dell'Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio Assistenziali del Comune di Do-modossola, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e-_mail: cultura@comune.domodossola.vb.it, urp@comune.domodossola.vb.it.