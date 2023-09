Coppa Piemonte, pari senza gol nel derby tra Crevolese e Pregliese

Domenica scorsa si è disputata la seconda partita della fase provinciale di Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria.

Nel girone A, goleada del Casale Corte Cerro che travolge il malcapitato Armeno con un perentorio 5-0 (doppietta di Laminù, rete di Bossi, Mora e Petrulli). Grazie a questo risultato al Casale basterà un pareggio nell’ultimo turno in casa del Cireggio per superare il turno, avendo gli omegnesi vinto “solo” per 2-1 contro l’Armeno.

A Fondotoce per il girone B è andato in scena un interessante anticipo della prima giornata di campionato, tra i padroni di casa e il Fomarco. La formazione pievese rimonta da 0-2 a 2-2 e ipoteca il passaggio del turno: per passare i verbanesi dovranno battere la Voluntas Suna con più di 4 reti di scarto nell’ultimo turno.

Nel girone C fari puntati sull’atteso derby tra Crevolese e Pregliese, una novità assoluta in gare ufficiali. Pubblico delle grandi occasioni e tribuna piena al Comunale, partita gradevole che però è terminata con uno 0-0 che forse sta più stretto ai gialloverdi pregliesi.

Così Mattia Tanzarella, dirigente della Pregliese, a fine partita: “Abbiamo avuto noi in mano il gioco per quasi tutta la partita. Nel primo tempo abbiamo avuto due nitide palle gol con la traversa di Brunetti e la parata di Peretti su Martinetti, mentre loro si sono presentati dalle parti di Imperiale solo una volta. Anche nella ripresa abbiamo preso un incrocio su punizione di Zanetti e il loro portiere è stato miracoloso su Brunetti. Siamo comunque molto soddisfatti, ottima prestazione dei ragazzi contro un avversario di categoria superiore”.

Pregliese già eliminata, la Crevolese dovrà battere la Pro Vigezzo nel prossimo incontro per passare il turno, visto il successo per 2-0 dei rossoblù contro i gialloverdi nella prima giornata.

La terza e ultima giornata dei gironi è in programma mercoledì 27 settembre alle ore 20.30.