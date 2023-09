Druogno, due cercatori di funghi finiscono in un canalone

Doppio intervento per cercatori di funghi in difficoltà in Valle Vigezzo. Superlavoro nel tardo pomeriggio a Druogno. La prima richiesta di aiuto è arrivata alle 16 per un fungiatt bloccato in un ripido canale da cui non riusciva più ad uscire, nei pressi dell’alpe Rodo, sulle alture di Orcesco.

Il tempo di trarre in salvo questa persona ed è scattata una nuova emergenza per il soccorso alpino vigezzino, il Sagf e i vigili del fuoco di Verbania: un altro cercatore di funghi era finito pure lui in un canalone, rimanendo bloccato questa volta nella zona dell’alpe Campra, non molto distante da dove si era verificato il precedente incidente. Anche in questo caso tutto si è risolto bene, con il salvataggio del cercatore di funghi in serata.