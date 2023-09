A Cuzzego torna la Sagra della polenta

Entra nel vivo la stagione delle sagre ossolane e domenica 1 ottobre protagonista sarà la polenta a Cuzzego. La manifestazione, giunta alla ventiduesima edizione, si svolgerà nell'area interna ed esterna del Circolo Arci di Cuzzego. Come sempre sarà molto ghiotto il menu: sarà possibile pranzare con i Frigait, il piatto tipico del parco Valgrande, accompagnato da pane e latte, e con la polenta, sia quella "Cuncia" che quella integrale di Beura, accompagnate da spezzatino, lumache, formaggi, salamini. Ci saranno anche torte e dolcetti a base di farina di mais.

L'apertura della sagra è prevista per le 10.30 con prima distribuzione di polenta alle 11.30. Ci saranno anche i mercatini di prodotti tipici ed artigianato, mentre nel pomeriggio sono previsti i flash mob di Matibellula Odv e l'esibizione canora dei Tarantella Evolution con Don Marco.



La Sagra avrà però un'anteprima venerdì 29 settembre con l'apericena in giallo presso il circolo Acli San Giovanni (ex bar Ciapa Cioc) sempre a Cuzzego. E' richiesto l'outfit a tema