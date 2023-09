Maltempo, Cigala Fulgosi: “Sono stufo di rimarcare cosa andrebbe fatto e non viene invece fatto” FOTO E VIDEO

Torrenti che diventano fiumi, allagamenti, ponti danneggiati, piccole frane. Ancora una volta Ornavasso fa i conti con i danni del maltempo, come avviene troppo spesso. Le precipitazioni della notte e del primo mattino hanno causato diversi problemi, in particolare nella frazione di Migiandone.

"Sono quasi stufo di rimarcare, puntualmente, cosa andrebbe fatto e non viene fatto. E' un deja-vu e a pagare sono sempre i soliti, i cittadini in particolare” le parole del sindaco Filippo Cigala Fulgosi. Ora la situazione sta tornando ad una semi normalità, ma si registrano due frane sulla strada sopra il Boden e nella zona del Lago delle Rose, di fatto isolato visto che il ponticello che raggiunge la struttura ricettiva è stato spazzato via quasi del tutto.

Con buona pace dei titolari, che dovranno annullare pranzi e cene del fine settimana, rinunciando a diversi battesimi. E dopo l'alluvione, un'altra beffa per chi da anni aspetta ancora di essere rimborsato del tutto dopo i danni subiti.

VIDEO