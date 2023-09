Frana al Città di Busto, il Soccorso Alpino regionale: "Scenario instabile, proseguono i distacchi"

"Non sappiamo ancora nulla, i soccorritori stanno salendo in elicottero". Il sindaco di Formazza Bruna Papa è a Riale per seguire da vicino l'evolversi della situazione. "Alcuni testimoni hanno detto di aver visto il distacco di sassi e di aver visto degli escursionisti" spiega Bruna Papa. Al momento non si conosce il numero delle persone coinvolte.

"Sul posto sono già giunte le prime squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e sono in partenza anche unità cinofile del Soccorso Alpino" spiegano i soccorritori che continuano: "Lo scenario è ancora instabile, proseguono dei distacchi, e questo rende le operazioni di soccorso più complesse".