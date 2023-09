Formazza, ancora scariche che rendono pericoloso l'intervento per le ricerche. FOTO

Doppio sopralluogo del geologo Fulvio Epifani sul luogo dove é caduta la frana che ha travolto ieri due escursionisti. Sopralluoghi necessari a posizionare le squadre di soccorso sul luogo, dove ci sono state altre scariche di sassi.

Il geologo a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza ha individuato due aree molto limitate dove gli operatori possono agire in sicurezza, e in queste due aree si concentreranno le ricerche nelle prossime ore.

A breve, i tecnici del Soccorso Alpino, le unità cinofile e personale di altri enti saliranno in quota per avviare le attività di ricerca. Sul posto è atteso anche il prefetto per un volo di ricognizione.