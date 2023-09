Formazza, un cane ha fiutato qualcosa sotto la frana FOTO

Sono ore concitate a Riale, dove è stato allestito il campo base per le ricerche dei due dispersi. Intorno alle 11 sarebbe stato individuato uno dei due corpi dei due giovani dispersi, Matteo Barcellini, trentacinquenne di Borgomanero e Marilena Bertoletti, 31 anni di Nebbiuno.



Sul posto in mattinata sono arrivati anche il sindaco Bruna Papa, il prefetto Formiglio, che non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a dire: "E' una grande tragedia", e i famigliari dei due dispersi. A Riale sono arrivati anche alcuni esperti del Soccorso Veneto, specializzati in ricerche sotto frane.

La frana ha provocato la caduta di massi e detridi per oltre 100 metri, anche di grosse dimesnioni.

AGGIORNAMENTO 11.20

Il cane impegnato nelle ricerche sul fronte franato, avrebbe fiutato qualcosa. Si presume possa trattarsi del secondo corpo.