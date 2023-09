Matteo e Marilena, ecco chi sono le due giovani vittime della frana in Valle Formazza

Le vittime della frana in Alta Val Formazza sono due giovani amici residenti in provincia di Novara e grandi appassionati di montagna.

Lei, Marilena Bertoletti, 31 anni di Nebbiuno, nell’alto Vergante, lavorava alla Herno, importante azienda del settore delle confezioni di Lesa, sul lago Maggiore, fino a qualche mese fa, quando ha deciso di mettersi in proprio. La sua famiglia gestisce una azienda florovivaistica a Nebbiuno, e per questo motivo Marilena aveva studiato all’istituto agrario Fobelli di Crodo. Ha un fratello, Giorgio, anche lui escursionista.

Anche Matteo Barcellini, nato e residente a Borgomanero, sempre nel novarese, 34 anni, è un perito agrario diplomato all’istituto Bonfantini di Novara. Era titolare della azienda agricola in località via Coco Martinale nella frazione di Santa Cristina di Borgomanero, una azienda che si occupa di allevamento bestiame ma anche di coltivazioni varie. Era stata costituita dal papà Elio e ora Matteo la gestiva in collaborazione con la sorella Cristina. Molto conosciuto nella frazione, era attivo nelle associazioni locali e ogni anno in occasione della Festa del Ringraziamento partecipava con il suo trattore alla sfilata che culminava con la messa del ringraziamento nella locale parrocchia. Aveva perso la mamma qualche anno fa.