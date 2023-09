Seconda e Terza Categoria, inizio in salita per le ossolane

Domenica scorsa sono partiti anche i campionati di Seconda e Terza Categoria.

In Seconda partono male la Crevolese di Bertaccini, sconfitta sul difficile campo del San Maurizio nonostante le reti di Balassi e Do Carmo. Anche il Fomarco deve arrendersi: a Pieve Vergonte, nel big-match di giornata, fa festa l’ambizioso Fondotoce, che conferma le proprie velleità di alta classifica. Reti di Ferrari, Franzetti e Tonsi per i verbanesi e di Lavelli per i ragazzi di Piccinini.

Solo la Pro Vigezzo sorride tra le ossolane: gli uomini di Ivano Pennestri colgono i tre punti in casa contro l’Armeno, grazie alle reti di Piraglia e Tadina.

In Terza Categoria cade la Pregliese, impegnata in casa del forte Oleggio Castello. I gialloverdi non demeritano, ma il rigore di Brunetti non basta per portare via punti. La Mergozzese vince il derby col Montecrestese, grazie alla doppietta di Simone Ghidini. Per i biancoazzurri sigillo di Henzen.

Tutti i risultati della prima giornata di Seconda Categoria Girone A:

Casale Corte Cerro - Romagnano 1 – 2; Fomarco Don Bosco Pievese - Fondotoce 1 – 3; Riviera D'Orta - Cireggio 0 – 1; San Maurizio - Crevolese 4 – 2; Provigezzo - Armeno 2 – 1; Voluntas Suna - Castellettese 2 – 3; Maggiora - Borgo Ticino 1 – 2

Tutti i risultati della prima giornata di Terza Categoria VCO:

Montebuglio - Soccer Gattico Veruno 1 – 0; Esio - Dormelletto 1 – 2 Gargallo - 1924 Suno 5 – 2, Mergozzese - Montecrestese 2 – 1; Oleggio Castello - Pregliese 2 – 1;