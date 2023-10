Lipari: ''Siamo partiti bene, anche a livello di prestazioni sono soddisfatto''

‘’Si amo partiti bene e anche a livello di prestazione stiamo facendo bene’’. Gianni Lipari, allenatore dell’Ornavassese, si gode i 7 punti in tre partite, frutto del pari all’esordio a Vogogna e poi delle vittorie su Union Novara e Sizzano. Sette reti fatte, una sola subita.

Dice Lipari: ‘’Domenica arriva il Trecate, squadra che si è rinforzata e che mi dicono sia una buona formazione con almeno 3-4 giocatori nuovi di categoria . Erano già una buona squadra ma si sono rinforzati bene -ammette Lipari -. Io avrò un paio di assenti a metà campo: Salina ci lascia per il lavoro e Falcetti non ci sarà. Abbiamo comunque una buona rosa e sopperiremo a queste assenze’’.

Lipari aveva chiaramente detto in precampionato che l’obiettivo era la zona play off: è sulla buona strada anche se il campionato è solo all'inizio.

Tra le altre formazioni del Vco spicca lo scontro Bagnella-Virtus Villa, con gli omegnesi ancora all’asciutto di punti e i virtussini reduci da 2 successo e un pari. La schedina direbbe Virtus ma Giampaolo sa delle insidie che la gara riserva e la stessa squadra di Tabozzi scalpita pur di iniziare a far punti.

La IV giornata offre un ghiotto Vogogna-Piedimulera. In casa biancoverde si cercherà di portare a casa tre punti anche sulla spinta del già rodato Simone Margaroli, che ha già collezionato 4 reti in 270 minuti. Il Piedimulera deve ancora assestarsi nel nuovo campionato e fatica ad ingranare: vittoria sofferta a Crodo, pari contro la Varzese e ko interno con l’Agrano. Urgono rimedi.

La Varzese ospita la Union Novara. I granata hanno iniziato bene ma non sono soddisfatti. ‘’A Vogogna meritavamo di più: c’erano almeno due episodi importanti in area, due rigori che non ci hanno concesso’’ dice il presidente Livio Spertino.

In terra cusiana derby tra Gravellona e Agrano. Due squadre che navigano a metà classifica. La Cannobiese va in quel di Carpignano, il tosto Crodo a Comignago aconfermare che noin è più una matricola. Nel Novarese è scontro tra Sizzano e Pernatese.

Classifica: Trecate 9, Virtus Villa, Ornavassese 7; Union Novara 6; Vogogna. Agrano 5; Crodo, Cannobiese, Piedimulera 4; Varzese, Gravellona, Sizzano, Carpignano 3; Comignago, Pernatese 1; Bagnella 0.