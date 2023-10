Sabato si celebra il 79° anniversario dell'eccidio del Sasso di Finero

Sabato 7 ottobre sarà celebrato in Valle Cannobina il 79° anniversario del sacrificio del Cap. Alfredo Di Dio e del Col. Attilio Moneta al Sasso di Finero (Cursolo), uno degli eventi più tragici della storia della Valle Cannobina e delle vicende collegate alla breve ma esemplare vita della Repubblica dell’Ossola (10 settembre – 12 ottobre 1944) di cui la Cannobina ha fatto parte.

Anche quest’anno la cerimonia ricalcherà lo schema molto apprezzato dello scorso anno. In occasione delle tradizionali quattro soste previste lungo l’itinerario che si snoda da Malesco, a Finero e Cursolo, Cristina Barberis Negra, presidente dell’Associazione il Tempo Ritrovato, in qualità di narratrice con Roberto Galluccio teatrante della Confraternita dei Guitti, e Massimo Losito alla fisarmonica, si esibiranno in letture sceniche dando voce a storie e singoli testimoni diretti della lotta partigiana rendendo la giornata non solo formale commemorazione ma soprattutto narrazione particolarmente coinvolgente anche sul piano emotivo per il pubblico che vorrà partecipare all’evento.

La cerimonia è coordinata dal comune di Valle Cannobina di concerto con la Fivl(Federazione Italiana Volontari per la Libertà, Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio). L’evento, che richiama autorità e tante persone da tutto il VCO, gode del supporto organizzativo dell’associazione di Volontariato Culture d’Insieme nel VCO col sostegno del CST (Centro Servizio Territoriale) di Novara e VCO.

La cerimonia si concluderà nella piazza di Cursolo di fronte al monumento ai caduti con l’orazione a cura di Mauro Cavalli, dell’Università di Pavia e un momento di riflessione religiosa di don Pierino Lietta.