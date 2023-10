"Gli allegri chirurghi", spettacolo teatrale per l'Etiopia

La compagnia teatrale verbanese de I Quattrogatti mette in scena lo spettacolo “Gli allegri chirurghi” venerdì 13 ottobre alle ore 21 al Teatro La Fabbrica di Villadossola.



I Quattrogatti salgono sul palco con una commedia brillante di Ray Cooney, creatore di altre commedie campioni d’incassi come “Chat a due piazze” e “Se devi dire una bugia dilla grossa”. Il ricavato della serata – ingresso a offerta minima di 10 euro – sarà devoluto al Centro Aiuti per l’Etiopia Odv Ets per la realizzazione di una scuola materna a Soddo, nello stato africano.

L’evento sarà anche patrocinato del Comune di Villadossola

PER INFO:

tel. 0323 497 320 - info@centroaiutietiopia.it - www.centroaiutietiopia.it