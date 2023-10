Giuseppe Possa al Premio Arte Cairo

Martedì 10 ottobre il critico d'arte villadossolese Giuseppe Possa è stato al Museo della Permanente di Milano tra gli invitati al Premio Arte Cairo Editore, giunto alla sua 22esima edizione. Possa è stato chiamato a presenziare all'evento in qualità di ex dipendente della Cairo Editore e di critico del Cam, Catalogo di Arte Moderna dell'Editoriale Giorgio Mondadori di Cairo Editore (responsabile editoriale Carlo Botta, curatrice Elena Pontiggia). Per sedici anni Giuseppe Possa è stato a capo del controllo della contabilità della casa editrice, dal 2018 è in pensione.

Per la Casa editrice di Urbano Cairo, oltre a curare la contabilità e aver collaborato per il Cam., si è occupato della stesura di alcuni volumi della collana “Nuova Arte”, dedicata ai vincitori e ai finalisti del premio promosso dalla rivista “Arte”.

“È stata una grande emozione rivedere i colleghi e il mio datore di lavoro Urbano Cairo”, racconta Possa. “Ieri, però, con lui non ho parlato di arte o di lavoro. Abbiamo parlato di sport, della Juve, squadra per la quale sono tifoso, del Torino, squadra che lui presiede, e del Giro d'Italia”. Possa si è fatto ritrarre anche con Cairo per la prima volta, cosa che non aveva mai osato fare quando era suo dipendente.

Il Premio Cairo per l'arte contemporanea è nato nel 2000 dalla volontà di Urbano Cairo - presidente di Cairo Editore - di sostenere i giovani artisti italiani e di far conoscere al pubblico nuovi protagonisti, nuove tendenze e nuovi linguaggi presenti nella ricerca d’arte contemporanea.

Il premio è stato vinto quest'anno da Giuliana Rosso, 30 anni di Chivasso, con l'opera “Stiamo bene negli acquitrini”, che rappresenta l'inquietudine dell'adolescenza. Oltre al presidente Urbano Cairo, alla serata hanno partecipato il direttore di Oggi Carlo Verdelli, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, Luca Dini, direttore di F, Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Gardenia, Bell’Europa, In Viaggio e Bell’Italia, Andrea Biavardi, direttore di Airone e For men magazine, Giuseppe Ferrauto, dirigente strategico di Cairo Communication, Michele Bonuomo direttore di Arte ed Emanuele Fiano, presidente del Museo della Permanente.