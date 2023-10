Promozione, la Juventus Domo ospita la capolista Trino

Nel sesto turno di Promozione occhi puntati sulla sfida del “Curotti”: a Domodossola arriva la capolista Trino, unanimemente considerata tra le principali pretendenti alla vittoria finale. I ragazzi di Michael Nino, protagonisti di un ottimo avvio, più ancora di quanto la classifica non dica, proveranno lo sgambetto che vorrebbe dire aggancio ai vercellesi in classifica e prima vittoria davanti ai propri tifosi. Gioca ancora in trasferta il Feriolo, di scena ad Arona contro una formazione in salute che veleggia al secondo posto in classifica: non sarà facile per gli uomini di Pissardo, che proveranno a portare via punti preziosi dal campo di Mercurago. Il Baveno, galvanizzato dal successo in Coppa Italia, ospita la Valdilana Biogliese, giustiziere del Feriolo nel turno precedente, con l’obiettivo chiaro di riprendere a correre dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime due uscite.

La giornata: Arona – Feriolo, Briga - Fulgor Ronco Valdengo ; Cameri - Valduggia ; Città Di Baveno - Valdilana Biogliese; Dufour Varallo – Momo; Città Di Casale - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Omegna- Chiavazzese; Juventus Domo - Trino