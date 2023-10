Goglio ricorda l'eccidio dei partigiani

Il 15 ottobre si terrà la commemorazione in ricordo dell’eccidio dei partigiani nella funivia di Goglio, in valle Antigorio, avvenuta alla fine della Repubblica dell’Ossola nel 1944.

La celebrazione, per ricordare i quattro partigiani che mentre tentavano di raggiungere la Svizzera caddero sotto il fuoco tedesco, inizia alle 10 con il ritrovo sul piazzale della funivia. Alle 10.30 ci sarà l'incontro con le autorità civili e militari. Alle 11.15 la presidente dell'Anpi di Domodossola Cassandra Femminis terrà l'orazione ufficiale, alla quale seguirà la visita alla stazione della funivia trasformata in museo. Alle 12.30 è in programma il pranzo alla trattoria Cistella di Croveo. Nel pomeriggio i partecipanti alla commemorazione si sposteranno a Megolo per la visita alle 17 all'esposizione delle opere di Angelo del Devero.

Martedì 17 ottobre davanti al monumento il presidente dell'Anpi provinciale Franco Chiodi incontrerà gli studenti delle scuole di Baceno e parlerà loro dell'eccidio. Seguirà la visita al museo.