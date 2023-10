Skipass unico per sciare alla Piana e in Formazza

Gli appassionati di sci e degli sport invernali attendono temperature più rigide e le prime precipitazioni nevose, ma intanto le stazioni sciistiche dell'Ossola si preparano alla stagione invernale. La prima novità dell'anno è lo skipass unico per sciare sia alla Piana di Vigezzo che a Formazza. La società Vigezzo e Friends da quest'anno infatti gestisce gli impianti della stazione formazzina e propone un unico abbonamento in promozione a 269 euro fino al 12 di novembre.

La stazione di Formazza Ski è un piccolo comprensorio adatto alle famiglie con una seggiovia con pista rossa adatta agli sciatori più esperti, una sciovia ed un tapis roulant dedicati ai principianti e un parco neve per i più piccoli.



Alla Piana di Vigezzo si può salire invece con la moderna cabinovia a 8 posti e trascorrere una giornata anche se non si scia: passeggiate panoramiche non impegnative affacciate sulla vallata sottostante, piste per bob e slittini, solarium e ristoranti.