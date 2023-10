Dipendenza dal gioco: offerte di aiuto dall'associazione Giocatori Anonimi

I recenti fatti del calcio scommesse ripropone drammaticamente il problema dei malati di gioco. Senza voler entrare sulle questioni che hanno visto giocatori di importanti squadre di serie A e della nazionale coinvolti crediamo sia giusto porre l’attenzione sui disastri economici e familiari che questa malattia causa a molte persone anche della nostra zona. Una malattia subdola che non può essere guarita con un intervento chirurgico o con medicine miracolose, ma che invece necessità di essere combattuta grazie al confronto e al colloquio. Per questo, presso il Serd (servizio nazionale contro le dipendenze) del Vco è possibile chiedere aiuto ed essere seguiti.

Ma esistono in provincia anche tre sedi di associazioni di giocatori anonimi che si riuniscono settimanalmente. Il lunedì a Verbania all’oratorio San Francesco in via Vittorio Veneto. Il mercoledì a Gravellona Toce in via Liberazione 3 (telefono 3408313002) mentre il venerdì a Domodossola a Casa don Gianni telefono 3534039678. Le riunioni iniziano alle 20,45.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno problemi di gioco. Il telefono cellulare è sempre acceso per permettere di dare un aiuto in caso di bisogno e necessità. Se conosci qualche persona che ha bisogno chiama questi numeri. A volte una telefonata può salvare una vita.

Associazione Giocatori Anonimi di Domodossola