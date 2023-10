“Io non rischio 2023": anche nel Vco le giornate dedicata alle buone pratiche di protezione civile

Anche il Nucleo Start, associazione appartenente al Coordinamento territoriale dei volontari di Protezione Civile del Vco, ha partecipato alla tredicesima edizione di Io Non Rischio, Buone Pratiche di Protezione Civile, la campagna del Dipartimento nazionale sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre svariati rischi, come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

La due giorni ha chiuso la Settimana nazionale della Protezione Civile ed ha portato migliaia di volontarie e volontari di Protezione Civile ad animare punti informativi in tutta Italia, dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

Nel Vco le piazze di 'Io Non Rischio' sono state: Sabato 14/10 Cannobio, Baveno e Verbania (quest’ultima organizzata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile locale, anch’esso associato al Coordinamento territoriale Vco). Domenica 15/10 Cannero e Stresa, i comunicatori hanno illustrato ai cittadini le aree a rischio e i Piani Protezione Civile, e distribuito materiale informativo per affrontare un tema sentito sul nostro territorio che sono le alluvioni.

Chi non è stato presente in piazza ha potuto seguire l’evento on-line sulle pagine social Facebook #IoNonRischioVerbanoCusioOssola, Instagram #iononrischiovco Racconta la responsabile Angelica Sassi che ha coordinato i volontari comunicatori: “quest’anno la collaborazione tra più piazze ci ha permesso di essere maggiormente presenti rispetto agli anni scorsi sul territorio provinciale, coinvolgendo un ampio numeri di cittadini di tutte le età”



'Io non rischio' è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci,Associazione Nazionale Comuni Italiani.