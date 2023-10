"La Notte dell'Ossola", uno spettacolo teatrale on the road

“La Notte dell’Ossola” è uno spettacolo itinerante di Teatro di Narrazione scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli, giovane attore e drammaturgo abruzzese noto soprattutto per i suoi monologhi di Teatro Civile (“Questa è Casa Mia”-2017 e “Sciaboletta”-2018). Realizzato grazie al progetto Life is Live! di Smart Italia e Fondazione Cariplo, lo spettacolo si inserisce all’interno del format “Notturni della Città” (a cura del Teatro delle Condizioni Avverse, supervisione artistica di Marco Baliani e Maria Maglietta), che dal 2017 mappa il territorio nazionale mettendo in scena storie e avvenimenti nei luoghi esatti in cui sono accaduti

Scritto interamente in situ, dopo un mese di ricerche e di raccolta di testimonianze audiovisive, “La Notte dell’Ossola” debutta venerdì 20 ottobre alle ore 19.00 (seconda rappresentazione ore 21.30), per poi essere ripreso sabato 21 e domenica 22 ottobre alla stessa ora.

Lo spettacolo si articola lungo un percorso che parte dal Parco della Memoria e della Pace all’interno del complesso della Casa della Resistenza (Fondotoce - Verbania) per arrivare fino a Domodossola, toccando alcuni dei luoghi-simbolo della Resistenza lungo il corso del Fiume Toce. Gli spettatori partono per un vero e proprio viaggio on the road a tappe, durante il quale vengono messi in scena gli episodi salienti e raccontati i personaggi protagonisti di quell’esperienza di democrazia ante litteram che fu la Repubblica Partigiana dell’Ossola.

Lo spettacolo può contare sul patrocinio dell’Associazione Casa della Resistenza, dei Comuni di Domodossola, Verbania, Premosello, Villadossola, della Sala Storica della Resistenza di Villadossola e del Museo Partigiano di Ornavasso, oltre che del Comitato Provinciale ANPI del Verbano-Cusio-Ossola e delle Sezioni di Verbania, Villadossola, Fondotoce -Mergozzo, Domodossola e Premosello-Chiovenda, che hanno lavorato di concerto con Blasioli per fare in modo che questo progetto di teatro fuori dai luoghi comuni potesse concretizzarsi.

La partecipazione per il pubblico è completamente gratuita su prenotazione (fino ad esaurimento posti). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione Casa della Resistenza al numero di telefono 0323 586802, oppure scrivendo all’indirizzo mail segreteria@casadellaresistenza.it.