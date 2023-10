Seconda Categoria, Fondotoce in fuga col Borgo Ticino

Il Borgoticino non perde un colpo, vince in casa con l’Armeno e si conferma solitario in vetta a punteggio pieno. Questo il verdetto della 5° giornata di Seconda Categoria.

Non demorde il Fondotoce, che fa suo il derby con la Voluntas Suna: partita tirata, neroverdi subito in vantaggio con il solito Franzetti ma raggiunti da Labella prima dell’intervallo. Nella ripresa decide ancora una volta Cuttica Lazzaro, per i ragazzi di mister Sena sono tre punti d’oro.

Sconfitta rocambolesca per la Pro Vigezzo, che a Druogno cede ad un Romagnano in ascesa, dopo un match a dir poco movimentato.Gli ospiti imperversano nel primo tempo e si portano sul 3-0. Vigezzini frastornati, ma proprio alla fine della prima frazione un gol di Piraglia riaccende la speranza. Il secondo tempo inizia però con una doccia fredda: quarto gol del Romagnano, e partita che sembra chiusa. Ma gli uomini di Pennestri hanno il merito di non arrendersi, ci provano e accorciano le distanze con Savaglio e Bariletta, per poi provare l’assalto finale. Nel recupero però i granata ospiti segnano ancora al 93°, ma c’è ancora tempo per l’ultima segnatura di giornata, che porta la firma di Piraglia al 95°, che fissa il punteggio sul5-4 in favore del Romagnano.

Cade rovinosamente la Crevolese sul campo della Castellettese, dopo un paio di occasioni sprecate nel primo quarto d’ora i gialloblù subiscono la prima rete avversaria e si disuniscono, lasciando spazio alle folate ticinesi e subendo altri due gol. Partita già praticamente chiusa a fine primo tempo, nella ripresa i ragazzi di Bertaccini non riescono a riaprirla, anzi subiscono la quarta rete di un pomeriggio da dimenticare.

Classifica che inizia a farsi brutta anche per il Fomarco, partito con velleità di alta classifica ma attualmente invischiato in zona retrocessione. La trasferta contro il Riviera d’Orta si rivela avara di soddisfazioni, con i biancoverdi che devono subire gli attacchi dei cusiani ma rimangono in partita grazie agli ottimi interventi del giovane Bassi, una delle poche note liete di questo avvio di stagione. Al minuto 26 della ripresa però anche il bravo portiere deve arrendersi, poi l’espulsione di Sgrò per doppia ammonizione a 5 minuti dal termine chiude di fatto la gara e lascia gli ossolani a quota quattro punti.

Prima gioia stagionale per il Casale Corte Cerro, corsaro sul difficile campo del San Maurizio con la rete di Bossi in apertura di ripresa. I padroni di casa attaccano ma non trovano il pareggio, sbagliando anche un rigore. Infine un grande Cireggio sbanca Maggiora con la tripletta di Giusto e le reti di Lampione e Pagliarulo.

I risultati:

Borgo Ticino - Armeno 2 – 1; Castellettese - Crevolese 4 – 0; Maggiora - Cireggio 2 – 5; Riviera D'Orta - Fomarco Don Bosco Pievese 1 – 0; San Maurizio - Casale Corte Cerro 0 – 1; Provigezzo - Romagnano 4 – 5; Voluntas Suna - Fondotoce 1 – 2.

Classifica:

Borgoticino15– Fondotoce 13 -Castellettese, Romagnano10 - Riviera d’Orta 9 – Cireggio8 -San Maurizio, Pro Vigezzo, Voluntas Suna 7 - Maggiora, Fomarco 4 –Crevolese, Casale Corte Cerro 3 - Armeno 0