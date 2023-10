Raduno annuale degli alpini di Vagna

Il Gruppo Alpini di Vagna è pronto per uno dei momenti più significativi dell'anno: il raduno annuale. Questo evento, carico di storia e tradizione, unisce la comunità locale in una giornata dedicata alla memoria e all'amicizia.

Il raduno si terrà domenica 29 ottobre e prevede un programma ricco di eventi significativi. Tutto inizierà alle 9.30 nella sede del gruppo con un ricevimento che accoglierà autorità e rappresentanze locali, creando un'atmosfera di condivisione e comunione.

Alle 10.15, un corteo si snoderà per le strade, culminando con l'alzabandiera presso il monumento dei Caduti. Successivamente, alle 10.30, avrà luogo una messa in suffragio dei Caduti e dei soci defunti, seguita dalla commovente deposizione della corona d'alloro al monumento dei Caduti. Dopo questi toccanti momenti di ricordo e commemorazione, tutti si riuniranno nella sede del Gruppo per un rinfresco.

Per chi desidera prolungare questa giornata, alle 13 è previsto un pranzo presso il ristorante Edelweiss di Viceno di Crodo. E' necessario prenotare entro martedì 24 ottobre. Le prenotazioni possono essere effettuate presso la tabaccheria Mauro Colli (telefono: 0324 249463), contattando Marcello al 347 0387381, Eugenio al 328 6159502 o rivolgendosi all'Osteria da Vagna.

Questo raduno rappresenta un'occasione unica per onorare il passato, rafforzare il presente e guardare con speranza al futuro, tutto sotto l'egida dell'amicizia e della comunità.