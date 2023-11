Poker di vittorie per la Findomo Pediacooph24

Non si ferma la marcia della Findomo Pediacooph24. I granata hanno centrato il poker di successi sul parquet di Borgomanero: dopo quattro giornate, guardano tutti dall'alto in basso in classifica con pieno merito. Contro gli Spartans non c'è stata storia: il 75-56 finale evidenzia il divario tecnico tra le due squadre ed è figlio di una partenza a razzo della Cestistica, che fin dal primo quarto ha impresso il proprio ritmo al match.

Tre giocatori in doppia cifra, con Carusi(20), Frank e Baldini( 19 per entrambi) in grande spolvero ed i primi punti in campionato del giovane figlio d'arte Alessandro Orsi.

"Dire che sono soddisfattissimo è ovvio ma corrisponde alla verità: prestazione solida, matura, quadrata, di una squadra che sa quello che vuole e che ha raggiunto un grande livello. Giochiamo bene, ci divertiamo, attacchiamo in maniera corale e in difesa siamo diventati davvero superlativi: devo dire semplicemente bravi ai miei ragazzi. Eravamo su un campo difficile, noi potevamo avere la pancia piena mentre loro avevano entusiasmo per la prima vittoria conqusitata in trasferta: abbiamo invece subito messo le cose in chiaro e siamo stati padroni del match fin dalla palla a due" - l'analisi di coach Trionfo.