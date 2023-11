Terza Categoria, Gargallo sempre in vetta

Nessuna novità al verticedopo la sesta giornatadel campionato di Terza Categoria. Comanda sempre il Gargallo, davanti a Dormelletto e Oleggio Castello, domenica a riposo.

La capolista ha colto i tre punti sul campodellaPregliese, che deve arrendersi ai più quotati avversari. I novaresi sono squadra quadrata e comandano il gioco, e conquistano la vittoria nel primo tempo, grazie ad un gol in mischia e ad una autorete ossolana nel giro di cinque minuti. Nel secondo tempo i gialloverdi ci provano, colpiscono una traversa ma non riescono a trovare la via della rete.

Vittoria per il Montecrestese, che ospitava il fanalino di coda Verbania Olympia, squadra sempre sconfitta finora: i biancoazzurri si impongono per 2-0 grazie alle reti di Quolibetti e Rondoni.

Esio sconfitto a domicilio dal Suno, ai verbanesi non basta il gol di Mancin. Scontro diretto tra le altre due rappresentanti del VCO, Mergozzese e Montebuglio, che impattano per 2-2 in un match divertente deciso dalle reti di Sougoufara e Castano per gli ossolani, e di Caldi e Vetromilo per gli omegnesi.

I risultati: Dormelletto - Soccer Gattico Veruno 4 - 1 Mergozzese - Montebuglio 2 - 2 Montecrestese - Verbania Olympia 2 - 0 Pregliese - Gargallo 0 - 2 Esio - Suno 1 – 2 Classifica: Gargallo 16– Dormelletto 13 - Oleggio Castello 12 – Suno,Esio 10–Pregliese7 – Montecrestese 6 -Mergozzese 5–Montebuglio 4 -Gattico Veruno 3 –Verbania Olympia 0