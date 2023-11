Energia verde e nuove tecnologie: se ne parla a Vercelli

Un evento per sensibilizzare verso l'importanza delle nuove tecnologie di energia verde, ma anche per fare il punto sulla transizione verde. Si svolgerà a Vercelli mercoledì 8 novembre presso lo spazio Gioin di via Lavini, 67 ed è organizzato dal Centro Europe Direct del Comune di Vercelli in collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, il Joint Research Centre di Ispra, il Centro Europe Direct Canarias e il Centro di Documentazione Europee Verbano Cusio Ossola I lavori dell'incontro, dal titolo “Sinergia Verde - REPowerEU: la transizione verde per un’energia indipendente e sostenibile”, porranno anche l'attenzione sul programma REPowerEU, proposto dalla Commissione europea nel 2022.

L’evento sarà in modalità ibrida: avrà luogo fisicamente a Vercelli presso lo Spazio Gioin e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale youtube del Centro di Documentazione Europea del VCO. Al medesimo link, sarà possibile poter fruire dell'incontro on demand. Di alto profilo i relatori: ad aprire i lavori sarà Francesco Rossi Salvemini, Consigliere Economico presso la Rappresentanza della Commissione europea in Italia che parlerà de "Il recovery Fund e la transizione ecologica". A seguire la Prof.ssa Carmen Aina dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale farà una panoramica su "Le strategie politiche ed economiche sulla transizione verde". Il Prof. Giorgio Gatti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale illustrerà le varie forme di risorse energetiche mentre il Dott. Fabio Monforti-Ferrario, Senior Scientific Officer JRC Ispra parlerà di "Qualità dell'aria e mitigazione climatica - L'importanza di politiche sinergiche".

A chiudere l'evento il Dott. Gonzalo Piernavieja, Direttore R+D+i, Istituto Tecnologico de Canarias, in collaborazione con il Centro Europe Direct Canarias porterà la testimonianza su "Le Isole Canarie e i Progetti sull'Energia Eolica". Sarà possibile seguire l'evento in diretta a questo link . Sempre a questo link sarà possibile rivedere il video on demand.