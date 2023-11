Pokerissimo per la FindomoPediacooph24 nel derby contro Gravellona

Pokerissimo per la FindomoPediacooph24, che supera 80-67 l'Incontro Gravellona nel derby e mantiene la vetta della classifica in compagnia di Galliate. Ma per la prima volta in stagione, dopo tanti complimenti, coach Romeo Trionfo tira un po' le orecchie ai suoi giocatori, nei confronti dei quali fino ad ora aveva sempre avuto parole al miele.

"E' stata la prima partita di campionato dove non siamo stati brillanti sia in attacco che in difesa. Avremmo potuto sicuramente fare una partita di gran lunga migliore, anche se il risultato non è mai stato messo in discussione. Abbiamo fatto un passo indietro a livello di atteggiamento mentale: non abbiamo giocato da squadra come abbiamo fatto benissimo fino ad ora ma dopo 4 vittorie su 4 una partita un po' sottotono per gli standard che vogliamo avere ci può stare e l'importante è riprendere subito la strada da percorrere" - conclude il tecnico granata.