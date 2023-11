Open day Anpas, tanti appuntamenti in tutto il Piemonte

L’open day Anpas, in programma l’11 novembre in tutto il Piemonte presso le sedi delle Pubbliche Assistenze Anpas, intende avvicinare le cittadine e i cittadini al mondo del volontariato del soccorso e dell’assistenza sociosanitaria, e a far scoprire loro l’importanza dell’essere di aiuto agli altri. Tante le attività in programma nel Verbano Cusio Ossola e Novarese.

Alla Croce Verde di Gravellona Toce, a partire dalle 10.30 e per tutta la giornata, sarà possibile apprezzare l’esposizione di magnifiche ambulanze d’epoca e gli originali disegni creati dalle alunne e alunni delle scuole elementari. Prevista inoltre la partecipazione di personale 118 di Azienda Sanitaria Zero e di volontari dei Vigili del Fuoco di Gravellona Toce, che interverranno con i loro automezzi di soccorso. Alle ore 13.30, dopo l’aperitivo di benvenuto offerto dall’associazione, si terrà un incontro formativo per il pubblico sulle manovre salvavita di primo soccorso. Dalle ore 14.30 tutti intorno al fuoco a gustare castagne, vin brulé e cioccolata calda. Alle ore 15.15 si potrà osservare da vicino un’interessante simulazione di soccorso. A conclusione della giornata verranno consegnati gli attestati e gadget alle bambine e ai bambini delle scuole elementari.

L’open day Anpas presso il Corpo Volontari Soccorso Omegna, Corpo Volontari Soccorso Villadossola, Corpo Volontari Ambulanza Valdivedro prevede già al mattino la visita guidata delle sedi e del parco automezzi. Incontri formativi sul primo soccorso e manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e su persona adulta, prove di massaggio cardiaco su manichino, spiegazioni sulla chiamata di emergenza al 112 e sull’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno. Offerto un rinfresco insieme ai volontari.

Nel novarese la “regia” dell’open day Anpas dei Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio è affidata alla compagnia comico teatrale “La Malgascia”, che fa parte del settore culturale e ricreativo dell'Associazione e i cui componenti sono volontarie e volontari del soccorso. La Compagnia teatrale, utilizzando la parlata dialettale della zona, allieterà il pubblico presente e curerà le interviste ai responsabili dei diversi settori della Pubblica Assistenza.

L’apertura è prevista alle ore 10.00 con la visita guidata della sede accompagnati dai giovani volontari in servizio civile. Nel pomeriggio si svolgeranno dimostrazioni di primo soccorso, manovre salvavita di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardio polmonare, simulazioni di utilizzo del defibrillatore. Alle ore 16.00 previste attività di protezione civile con le unità cinofile, simulazione di ricerca persone scomparse. A seguire, la presentazione del gruppo sportivo Asd Cusio Sud Ovest di pallavolo femminile, rappresentazione in piazza. Un rinfresco offerto dall’associazione concluderà la giornata.

L’open day Anpas di Novara Soccorso prevede, a partire dalle ore 10.00, la visita alla sede, dimostrazioni di primo soccorso in caso di incidenti domestici, incontri formativi sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e su persona adulta, simulazione di ricerca persona dispersa con l’aiuto delle unità cinofile. Inoltre, sarà possibile visitare la sede distaccata presso la piazzola dell’elisoccorso di Novara. I bambini riceveranno il diploma di piccolo soccorritore e verranno invitati a disegnare l’ambulanza.

Porte aperte anche al Gres Gruppo Radio Emergenza di Sizzano e all’Associazione Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco, i cui programmi prevedono, con inizio alle ore10.00, il tour della sede e al parco delle ambulanze con spiegazioni sui presidi in dotazione, dimostrazioni di primo soccorso e di assistenza sanitaria, incontri con i volontari e le volontarie, attività per grandi e piccini.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.