Tutto pronto per la 22esima edizione di "Craf in Crof"

Fervono i preparativi per l’edizione 2023 di Craf in Crof, manifestazione Ovi-Caprina che giunge quest’anno alla sua 22° edizione. Come ogni anno gli allevatori locali esporranno le loro greggi al rientro dai pascoli estivi in quota.

Saranno presenti circa un centinaio di caprini, appartenenti alle razze Colombe, Saanen e Camosciate alpine, oltre ad una trentina di ovini appartenenti alle razze Nana d’Oussant e Suffolk.

Stand agricoli, produttori di formaggi locali caprini e vaccini, produttori di miele, artigiani ed hobbisti esporranno i loro prodotti e le loro realizzazioni in feltro e legno.

La manifestazione in programma quest’anno il giorno 12 Novembre a Croveo, avrà inizio alle ore 8:30 con la sistemazione delle greggi, seguirà la benedizione di allevatori ed animali, il saluto da parte delle locali autorità. Alle ore 11:30 la premiazione del miglior becco, miglior capra e miglior capretto, riconosciuti da una giuria. A partire dalle ore 12:00 inizierà la distribuzione del pranzo con prodotti locali tipici e durante l’intera manifestazione sarà attivo un punto di ristoro a disposizione dei visitatori che potranno anche tentare la sorte con una lotteria ricca di premi.

In caso di maltempo la manifestazione avrà comunque luogo. Il Comitato Craf in Crof, insieme alla Pro loco di Baceno ed al dj Vincenzo di Radio Studio 92, vi aspettano.